"Вологда-Чеваката" одержала первую победу в чемпионате России по баскетболу

В третьем туре Суперлиги 1 баскетбольная команда "Вологда-Чеваката" на выезде встречалась сыктывкарской "Никой".

В первой игре вологжанки уступили в упорной борьбе 69:75. В игре отличились Екатерина Кузьменкова с двумя дабл-даблами (25 очков, 10 подборов) и Анна Нужная (14 очков и 12 подборов).

В повторном поединке командам не хватило 40 минут для выявления победителя. Основное время матча завершилось вничью 66:66, а в дополнительной пятиминутке сильнее оказались вологжанки 9:8, одержав тем самым первую победу в шести матчах со счетом 75:74.

Самыми результативными в составе "Вологды-Чевакаты" стали Анна Нужная 23 очка, Ирина Мукатаева 14 очков и Екатерина Кузьменкова 10 очков.

В следующем туре 11 и 12 ноября вологжанки на своем паркете примут вторую команду "Спарты энд К" из подмосковного Видного.