106 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт подъездной дороги к Кадую

08.11.2018 [Происшествия]

В Кадуе отремонтируют подъездную дорогу к поселку протяженностью 17 км. Эта дорога соединяет районный центр с трассой А-114 и позволяет жителям добираться до Череповца и Вологды, а также до второго по величине поселка в районе - Хохлово.

Ремонт наиболее разрушенных участков подъезда, на который в этом году было выделено 9,8 млн. рублей, до сих пор не решил всех проблем.

«На приведение этой дороги в нормативное состояние необходимо выделить 106 миллионов рублей, что позволить отремонтировать до 2020 года 9 км, устранив колейность и дефекты дорожного покрытия, - озвучил поручение Олег Кувшинников. - Кроме того, в следующем году будет отремонтирована дорога Кадуй - деревня Марыгино, по которой школьников подвозят к образовательным учреждениям. На восстановление наиболее разрушенных асфальтобетонных участков будет выделено 23 млн. рублей».

Таким образом, общие вложения в региональную сеть дорог Кадуйского района в ближайшие два года должны составить около 130 млн. рублей.

По данным пресс-службы областного правительства, общая сумма субсидий на дороги местного значения Кадуйского района в 2017-2018 годах достигла 13 млн. рублей. Эти средства направлялись на ремонты нескольких улиц в поселках Кадуй и Хохлово, в деревне Малая Рукавицкая, на текущее содержание муниципальных дорог, а также обеспечение подъезда к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан.

В план ремонтов на следующий, 2019 год, вошли улицы Мира, Спортивная, Энтузиастов и Весенняя поселка Кадуй и улица Строителей поселка Хохлово. Именно эти дороги, вдоль которых расположены важные социальные объекты, вызывают наибольшую критику местных жителей. В общей сложности в порядок должно быть приведено около 2 км наиболее разрушенных участков дорожного полотна, тротуары и освещение. На эти цели из региональной казны будет выделено 18,5 млн. рублей.

Тэги: дороги, ремонт дорог

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