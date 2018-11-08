Иллюстрации французского художника XIX века Гюстава Доре покажут в Череповце

Выставка «Шедевры Гюстава Доре» откроется 9 ноября в Художественном музее Череповца. На ней представлены около 120 книжных иллюстраций, выполненных французским художником XIX века.

- У Доре не было специального художественного образования, гравюру и живопись он изучал самостоятельно. Однако это не помешало ему создать десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия. Доре создал новый стиль в искусстве и снискал уважение публики. О нем говорили как о художнике, способном своими иллюстрациями прославить даже самую заурядную книгу, - сообщает пресс-служба Череповецкого музейного объединения.