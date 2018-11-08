Иллюстрации французского художника XIX века Гюстава Доре покажут в Череповце

08.11.2018 [Культура]

Выставка «Шедевры Гюстава Доре» откроется 9 ноября в Художественном музее Череповца. На ней представлены около 120 книжных иллюстраций, выполненных французским художником XIX века.

- У Доре не было специального художественного образования, гравюру и живопись он изучал самостоятельно. Однако это не помешало ему создать десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия. Доре создал новый стиль в искусстве и снискал уважение публики. О нем говорили как о художнике, способном своими иллюстрациями прославить даже самую заурядную книгу, - сообщает пресс-служба Череповецкого музейного объединения.

Посетители выставки увидят на картинах Доре сцены из Ветхого и Нового Завета, пронзительно реалистичных персонажей сказок Шарля Перро, детально прорисованных героев «Божественной комедии», «Дон Кихота», «Мюнхгаузена», «Потерянного рая».

Выставка продолжит свою работу до 13 января 2019 года.

Тэги: выставки, картины

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