Блогеры Санкт-Петербурга будут путешествовать по Вологодской области и писать о ней в соцсетях в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье России». Ассоциация "Серебряного ожерелья" подписала соответствующее соглашение с «Сообществом Питерских блогеров».

Павел Прокофьев, председатель «Сообщества Питерских блогеров» в 2019 году вместе с коллегами планирует совершить путешествие по городам Северо-Запада.

«Надеюсь, что с помощью блогеров, которые будут путешествовать по регионам Северо-Запада, мы получим возможность представить «Серебряное ожерелье России» по-новому. Мы хотим, чтобы люди в социальных сетях могли увидеть как можно больше достопримечательностей наших регионов», - резюмировал замгубернатора Вологодской области Олег Васильев.

Как ранее сообщал Newsvo, «Серебряное ожерелье» - новый туристический проект, который объединяет уникальные достопримечательности Русского Севера: храмы, монастыри, архитектурные комплексы и природные заповедники в 11 субъектах Северо-Западного округа.