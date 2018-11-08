В Вожегодском районе осудили пенсионерку, которая во время пьянки заколола ножом лежавшего на печи мужа

В Вожегодском районе вынесли приговор 60-летней женщине, которая ударом ножа убила лежавшего на печи мужа. Инцидент произошел вечером 11 июля в деревне Боровая Пустошь.

Сообщение об обнаружении тела 57-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти поступило к следователям около 20 часов. По подозрению в совершении преступления была задержана его супруга.

В тот вечер между выпившими супругами произошла ссора. Мужчина, продолжая ругаться, лег на печь, после чего жена схватила нож и нанесла ему один удар в грудь. От проникающего колото-резаного ранения с повреждением сердца потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

- В ходе допроса обвиняемая рассказала следователям, что супруг ее злоупотреблял спиртным и не работал, из-за чего между ними возникали ссоры. Она делала ему замечания, просила больше не пить спиртное, но мужчина ее не слушал, грубил, оскорблял, кричал на нее, что и явилось причиной совершенного преступления, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда пенсионерке назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.