В Вологде задержали мужчину, который избивал двухлетнего и семимесячного сыновей сожительницы

В Вологде возбудили уголовное дело об избиении двухлетнего и семимесячного мальчиков. В совершении преступления подозревается 23-летний сожитель их матери. Мужчина задержан.

- По версии следствия, мужчина проживал совместно с 25-летней вологжанкой, а также ее 2-летним и 7-месячным сыновьями. У старшего ребенка обнаружилась травма бедренной кости, требующая его госпитализации, и при переводе мальчика в палату стационара врачи обследовали также 7-месячного ребенка, которого мать принесла с собой в больницу. У малыша выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер, он также был незамедлительно госпитализирован, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По подозрению в совершении преступления следователями СКР задержан 23-летний сожитель матери пострадавших мальчиков. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, кроме того, проводится целый комплекс следственных действий, результаты которых позволят разобраться в обстоятельствах получения детьми травм. Кроме того, следствием уточняются данные о личности задержанного и матери пострадавших детей.