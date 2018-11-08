В Вологде задержали мужчину, который избивал двухлетнего и семимесячного сыновей сожительницы

08.11.2018 [Происшествия]

В Вологде возбудили уголовное дело об избиении двухлетнего и семимесячного мальчиков. В совершении преступления подозревается 23-летний сожитель их матери. Мужчина задержан.

- По версии следствия, мужчина проживал совместно с 25-летней вологжанкой, а также ее 2-летним и 7-месячным сыновьями. У старшего ребенка обнаружилась травма бедренной кости, требующая его госпитализации, и при переводе мальчика в палату стационара врачи обследовали также 7-месячного ребенка, которого мать принесла с собой в больницу. У малыша выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер, он также был незамедлительно госпитализирован, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По подозрению в совершении преступления следователями СКР задержан 23-летний сожитель матери пострадавших мальчиков. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, кроме того, проводится целый комплекс следственных действий, результаты которых позволят разобраться в обстоятельствах получения детьми травм.  Кроме того, следствием уточняются данные о личности задержанного и матери пострадавших детей.

- В ходе следствия будут тщательно изучены условия жизни и воспитания детей, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетних детей и предпосылки к жестокому обращению с ними. Исходя из всех установленных обстоятельств будет дана юридическая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: неблагополучные семьи, дети, насилие

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