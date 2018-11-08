Двое пьяных жителей Великоустюгского района украли в магазине алкоголь и сладости

В поселке Лодейка Великоустюгского района двое местных жителей забрались в магазин и вынесли оттуда спиртное и продукты на 4500 рублей.

Прибывшие на место полицейские пришли к выводу, что злоумышленники проникли в помещение через окно. Неизвестные разбили стекло и выломали металлические решетки. Следы, оставленные на улице и в помещении, указывали на то, что преступление было совершено, скорее всего, двумя молодыми людьми.

Вскоре правоохранители установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались 24-летний и 19-летний жители Великоустюгского района.

- В заброшенном доме, где они находились, полицейские обнаружили коробку с кондитерскими изделиями, похищенными из магазина. В беседе с полицейскими задержанные пояснили, что похитили имущество в состоянии алкогольного опьянения с целью дальнейшего распития спиртных напитков, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.