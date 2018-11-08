В Грязовецком районе водитель «Киа» сбил насмерть перебегавшую дорогу женщину

В Грязовецком районе «Киа» насмерть сбила 46-летнюю женщину, перебегавшую дорогу вне «зебры». ДТП произошло сегодня около 7.45 на 56 км автодороги Вологда-Ростилово.

По предварительным данным областного УМВД, 38-летний мужчина за рулем «Киа Спортейдж» совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, перед близко идущим транспортным средством.

- С травмами различной степени тяжести она была доставлена в медучреждение. Позже от полученных травм женщина-пешеход скончалась, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

После наезда иномарка съехала с дороги в кювет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.