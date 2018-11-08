Три энергоблока Череповецкой ГРЭС остановят с 1 января 2021 года

Три энергоблока Череповецкой ГРЭС будут остановлены с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Соответствующий приказ был выпущен Минэнерго в июле 2017 года, и к моменту его исполнения в Кадуе, теплоснабжение которого осуществляется станцией, обещают построить новую котельную.

Вывод из эксплуатации первых трех энергоблоков Череповецкой ГРЭС связан с отказом энергосистемы страны от угольной генерации. Напомним, в 2015 году энергоблоки №1, 2, 3 станции официально получили право продолжить работу в режиме вынужденного генератора и получать плату за мощность до декабря 2019 года. Позже их работу продлили до 2021 года.

В результате остановки ГРЭС работу потеряют около 300 сотрудников предприятия. Кроме того, будут остановлены мощности, снабжающие теплом весь поселок Кадуй.

«Мы должны позаботиться о людях и трудоустроить каждого работника. В настоящий момент в банке вакансий Вологодской области более 15 тысяч предложений, почти треть из которых в Череповецком и Кадуйском районах. При необходимости нужно помочь людям пройти обучение и переквалификацию», - подчеркнул Губернатор.

Прямо на предприятии будет развертнут фронт-офис департамента труда и занятости населения, специалисты которого помогут энергетикам подобрать наиболее интересные предложения на рынке труда.

Еще один важный вопрос касается устойчивого теплоснабжения поселка и его промышленных предприятий. Рабочей группой правительства области была разработана дорожная карта, включающая несколько вариантов его решения. Наиболее перспективный – строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью более 53 МВт и 46 Гкал/ч и ее присоединение к уже существующим сетям. К реализации инвестпроекта проявила интерес компания ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

«Проектом предполагается создание автономной системы теплоснабжения, не зависящей от работы мощностей ГРЭС. Я благодарен руководству компании «Газпром», которое уже сейчас прорабатывает вопрос возможного заключения соответствующего концессионного соглашения», - отметил губернатор.

Планируется, что котельная будет построена и введена в эксплуатацию летом 2020 года. В департаменте ТЭК обещают, что, несмотря на многомиллионные вложения в энергетическую инфраструктуру Кадуя, тариф за теплоэнергию будет оставаться в рамках утвержденного индекса роста платы за коммунальные услуги.

«Считаю, что нам необходимо доработать параметры с учетом опыта, полученного при реализации концессии в Череповце, и выходить на подписание соглашения в середине следующего года. В перспективе Вологодская область может реализовать эту модель и в других муниципальных образованиях, став пилотным регионом в масштабах страны. Руководство компании «Газпром» нас в этом поддерживает и заинтересовано в эффективности нашей совместной работы», - резюмировал Олег Кувшинников.

После остановки угольных энергоблоков Череповецкой ГРЭС на станции продолжит работу современный парогазовый энергоблок, обеспечивающий электричеством предприятия области.