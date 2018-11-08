Выставка-инсталляция, посвященная скрипачу Виктору Шевцову, откроется в литературном музее Вологды

В музее «Литература. Искусство. Век XX» откроется выставка, посвященная вологодскому скрипачу Виктору Шевцову. Она подготовлена к дню рождения музыканта и посвящена его памяти. В выставочном зале будут показаны личные вещи музыканта, концертный костюм, документы, фотоматериалы из семейного архива.

- На открытии, которое состоится 10 ноября, гости музея увидят редкие интервью музыканта и фрагменты его сольных выступлений. Также прозвучат произведения для скрипки в исполнении заслуженного артиста России, художественного руководителя Камерного оркестра Вологодской филармонии Александра Лоскутова. Вход на мероприятие свободный, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Виктор Шевцов родился в Ростове-на-Дону в 1947 году. После окончания Астраханской консерватории в 1976 году Виктор Александрович переехал в Вологду вслед за своей женой – пианисткой Ольгой Савинской. Здесь его творческая деятельность была связана с Вологодской филармонией, где он работал солистом-скрипачом, а с 1983 года занимал должность директора филармонии по концертной работе.

В 1991 году в Вологде появилась Детская филармония, директором и художественным руководителем которой стал Виктор Шевцов. С этого момента начался новый виток в истории музыкальной культуры города. Виктор Александрович был ярким скрипачом, руководителем масштабных фестивалей и талантливым организатором музыкальной жизни Вологды.

Открытие выставки в здании музея на улице Герцена,36 запланировано на 16 часов.