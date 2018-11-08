В Череповце велосипедист сбил на тротуаре мужчину: пострадавший скончался

08.11.2018 [Происшествия]

В Череповце полиция ищет очевидцев ДТП со смертельным исходом. 15 октября года напротив дома №126 по Советскому проспекту велосипедист, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода-мужчину.

- Велосипедист с места происшествия скрылся, мужчина с места происшествия был госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга, несколько дней был в состоянии комы, а потом скончался, - сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Велосипедиста до сих пор не нашли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествиии, просят обращаться по телефонам 8 (8202) 67-12-83; 8921-050-24-75 (следователь) или лично по адресу: г. Череповец, ул. Промышленная, д. 2, к. 404.

Тэги: ДТП, велосипедисты

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