В Череповце велосипедист сбил на тротуаре мужчину: пострадавший скончался

В Череповце полиция ищет очевидцев ДТП со смертельным исходом. 15 октября года напротив дома №126 по Советскому проспекту велосипедист, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода-мужчину.

- Велосипедист с места происшествия скрылся, мужчина с места происшествия был госпитализирован в больницу с ушибом головного мозга, несколько дней был в состоянии комы, а потом скончался, - сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Велосипедиста до сих пор не нашли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествиии, просят обращаться по телефонам 8 (8202) 67-12-83; 8921-050-24-75 (следователь) или лично по адресу: г. Череповец, ул. Промышленная, д. 2, к. 404.