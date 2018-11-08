Архангелогородец купил диплом стоматолога и пытался устроиться на работу в Сямженскую ЦРБ

В Сямженском районе осудили жителя Архангельской области, который купил диплом стоматолога и пытался устроиться в ЦРБ, чтобы получить миллион рублей выплаты по программе «Земский доктор».

Подложный диплом о высшем образовании по квалификации врача-стоматолога мужчина купил в интернете, а 21 ноября 2017 предъявил его при устройстве на работу в БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» на должность врача-стоматолога.

- При этом в ходе проверки подлинности представленного диплома работниками БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» вскрыт факт подделки данного документа и отсутствия у обвиняемого высшего медицинского образования, о чем своевременно направлена информация в правоохранительные органы, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Устроиться на работу в районную больницу мужчина решил для участия в государственной программе «Земский доктор», предусматривающей выплату около миллиона рублей медицинским работникам, имеющим высшее медицинское образование и работающим в сельской местности.

Судом мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.