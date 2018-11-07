"Северсталь" проиграла финскому "Йокериту" со счетом 0:4

Хоккейная "Северсталь" проиграла финскому "Йокериту" в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Череповце.

Первый период прошел в равной борьбе, гости один раз сумели поразить ворота череповчан при игре 4x4. Во втором периоде "Йокерит" довел свое преимущество до трех шайб, в итоге перед третьей двадцатиминуткой "металлурги" заменили вратаря: на смену Доминику Фурху вышел Сергей Магарилов, но и он не остался "сухим". Марко Анттила установил окончательный счёт матча - 0:4.

Для "Северстали" это пятый матч без заброшенных шайб.

«Хочу поздравить "Йокерит" с победой. У них хорошая игра, в отличии от нас. Выходили с хорошим настроением, пытались прервать неудачную серию, но у команды сегодня было много брака в передачах. Из-за этого срывались атаки и ничего так и не получилось», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.

Впереди в КХЛ пауза, связанная с играми сборной, и следующий матч череповчане проведут в понедельник, 12 ноября, против "Адмирала" из Владивостока.