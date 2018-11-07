В Вологодской области начались бесплатные курсы по кройке и шитью и парикмахерскому искусству

07.11.2018 [Общество]

В Вологодской области пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и мам в декретном отпуске будут бесплатно обучать основам  шитья и парикмахерского искусства. Курсы "Кройка и шитье" пройдут в Вологде, Шекснинском, Кирилловском и Тарногском районах, а курсы "Парикмахерское искусство" - в Вологде и Шекснинском районе. Они рассчитаны на месяц.

Курсы "Служба быта" организованы на средства Фонда президентских грантов, который получило общественное движение «Деревня – душа Отечества».

- На курсах участники овладеют основные навыками. Так, на "Кройке и шитье" научатся ремонтировать одежду, шить юбку. На "Парикмахерском искусстве" научатся выполнять самые простые стрижки: бокс, полубокс, канатку, - рассказала пресс-секретарь НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» Екатерина Дубова.

На курсе "Кройка и шитье" по 15 человек в группе, на "Парикмахерском искусстве" - по 10. Группы уже укомплектованы, желающих записывают в лист ожидания. По словам Екатерины, заявок очень много.

Первые занятия на курсе "Кройка и шитье" уже начались в деревне Чуровское Шекснинского района, они проходят на базе ДК Чуровское. С 1 декабря по 31 декабря курс будет проходить на базе ДК Слизово в Шекснинском районе.

В Вологде этот курс пройдет с 15 января по 17 февраля на базе Фонда поддержки гражданских инициатив на ул. Советский проспект, 35а.

С 25 февраля по 31 марта занятия будут проходить в Кириллове, с 1 апреля по 30 апреля - в Тарноге. Как пояснила Екатерина Дубова, с местом пока не определились, эта информация будет позже.

Курсы "Парикмахерское искусство" пройдут с 1 по 31 мая на базе ДК Чуровское в Шекснинском районе, с 1 июня по 30 июня - на базе ДК Слизово в Шекснинском районе, с 1 июля - 31 июля - в Вологде на базе Фонда поддержки гражданских инициатив. Как пояснила Екатерина Дубова, обучаться в областной столице будут жители Вологодского района.

- Плюс этого проекта в том, что после его завершения в местах, где проходили курсы, будут оставлены и созданы полустационарные рабочие места. Например, в ДК Чуровское будет комната, где останется швейная машина, гладильная доска, утюг.  И люди, которые обучились на курсах, смогут спокойно прийти, не имея машинки дома, и воспользоваться этим оборудованием в ДК, - пояснила Екатерина.

Тэги: курсы, гранты

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