В Вожеге 23-летний пожарный сдал в металлолом железнодорожные рельсы

В Вожеге 23-летний пожарный разобрал рельсы в железнодорожном тупике и сдал их в металлолом. Инцидент произошел летом этого года.

По версии следствия, молодой человек решил выкрасть рельсы из железнодорожного тупика с повышенной эстакадой, расположенного неподалеку от улицы Новинки в поселке Вожега. С 20 июня по 7 июля 2018 года он с помощью угловой шлифовальной машины демонтировал две рельсы длиной 11 и 12,5 метров, поделив их на части и оставив там же для последующей транспортировки.

- Используя автомобиль ВАЗ-2109 с прицепом, обвиняемый вывез приготовленное им имущество и сдал его в пункт приема металла, причинив тем самым администрации Вожегодского муниципального района ущерб на общую сумму 11 тыс. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На допросе обвиняемый рассказал следователям СКР, что предположил, что железнодорожный тупик является недействующим и никому не принадлежит. Узнав, что похищенное им имущество находилось в собственности администрации района, он возместил причиненный ущерб, перечислив 11 тысяч рублей в бюджет, а также написал явку с повинной.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.