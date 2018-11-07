В Великоустюгском районе в лесу нашли тело 63-летнего охотника

В Великоустюгском районе обнаружили тело 63-летнего охотника из районного центра. 3 ноября он ушел в лес в районе деревень Якутино и Прокопьево и пропал.

4 ноября супруга сообщила о его пропаже в УМЧС по Вологодской области. Пропавшего искали спасатели, участковый и волонтеры.

- Она рассказала, что в лес он ушел на заимку вместе с другом. В ночь с 3 на 4 ноября в 00:15 звонил и сообщил, что у него все хорошо. Однако домой не вернулся. Накануне около двух часов дня в 15 километрах от деревни Якутино его нашли без признаков жизни. Тело передано полиции, причину смерти предстоит выяснить,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Информации о приятеле погибшего, с которым он отправился в лес, в областном УМЧС нет.