Заместитель генпрокурора РФ стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе
07.11.2018 [Политика]
В России в очередной раз переставили нескольких госслужащих с одной должности на другую.
Президент назначил Александра Гуцана своим полпредом в Северо-Западном федеральном округе, об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Кремля.
"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", - гласит указ.
Ранее в среду Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора РФ. Кто его заменит в этой должности, пока не сообщается.
Предыдущий полпред предизента в СЗФО, Александр Беглов, 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.
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