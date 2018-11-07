Заместитель генпрокурора РФ стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе

В России в очередной раз переставили нескольких госслужащих с одной должности на другую.

Президент назначил Александра Гуцана своим полпредом в Северо-Западном федеральном округе, об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", - гласит указ.

Ранее в среду Совет Федерации освободил Гуцана от должности заместителя генпрокурора РФ. Кто его заменит в этой должности, пока не сообщается.

Предыдущий полпред предизента в СЗФО, Александр Беглов, 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.