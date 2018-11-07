Из коттеджа в Вологде от хозяйки сбежал сервал

07.11.2018 [Происшествия]

В Вологде жители приняли за леопарда сбежавшего от хозяйки дикого кота породы сервал и вызвали спасателей. Инцидент произошел сегодня утром на улиц Петрозаводской-Воркутинской в районе Южной Рощи

- Внимание, дорогие жители Пакли, сегодня у нас гуляет самый настоящий Леопард. Детей из школ без сопровождения не отпустят. Родителям на заметку. Если честно страшно, - написала в соцсети Екатерина Черняева.

Выяснилось, что сервал сбежал из одного из коттеджей. В «Центре гражданской защиты города Вологды» корреспонденту Newsvo подтвердили, что сообщение о животном к ним поступало, информацию передали в полицию и в облохотдепартамент.

Очевидцы пишут в соцсети, что кота уже поймали и вернули хозяйке. 

- В дежурную часть поступило сообщение, что в окрестностях улицы Петрозаводской бегает леопард. В этом районе находится несколько школ и детских садов, поэтому местные жители не на шутку встревожились. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы, администрациям образовательных учреждений посоветовали не выпускать детей на улицу. Затем полицейские попытались поймать дикую кошку – она вела себя очень агрессивно, шипела, пыталась их покусать. Позже за животным пришла хозяйка, сотрудники полиции передали ей кошку, - сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

 

Добавим, что стоимость котенка сервала варьируется примерно от 450 тысяч рублей и выше.

 

Справка

Сервал - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Длина его тела 90—135 см, высота в плечах до 40—65 см; весит сервал 8—18 кг. Сервалы распространены практически на всей территории Африки, исключая Сахару, леса экваториальной зоны и крайний юг материка (с) Википедия

Тэги: кошки, сервал
Фото Кирилла Николаева, видео областного УМВД

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