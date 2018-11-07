В Вологде выступит саксофонист из Нью-Йорка Винсент Хэрринг

Вечер джазовой музыки пройдет в Вологодской областной филармонии 10 ноября. Перед слушателями выступят Винсент Хэрринг (саксофон, Нью-Йорк), Даниил Крамер (фортепиано, Москва), Дарья Чернакова (контрабас, Москва), Виталий Эпов (ударные, Москва).

Пианист Даниил Крамер пригласил в свою новую программу легендарного джазмена – американского хард- и пост-боп саксофониста Винсента Хэрринга, работавшего со множеством известных музыкантов.

- Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в США и Европе, в котором он не принимал бы участия. Музыкант записал 20 альбомов как солист и более чем 250 альбомов в качестве одного из участников. Он – живая легенда, не уступающая по популярности одному из самых известных музыкантов в истории джаза Чарли Паркеру, - сообщает областная филармония.