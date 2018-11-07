В Вологде на Козинцинском кладбище похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году

В Вологде на Козицинском кладбище накануне похоронили красноармейца Василия Мочалова, останки которого поисковики обнаружили летом в Ленинградской области.

Василий Лавретьевич Мочалов родился в 1922 году в деревне Чуваксино (ныне Грязовецкий район), оттуда был призван в ряды Красной армии в начале войны. Старший сержант Мочалов погиб в бою 11 февраля 1943 года в Ленинградской области.

Летом этого года в ходе поисковых работ в районе поселка Красный Бор было найдено санитарное захоронение. Всего было поднято 395 солдат и командиров, по именным вещам, наградам и смертным медальонам установлена 21 фамилия. Одним из них оказался вологжанин Василий Мочалов.

- Установить имя солдата удалось благодаря медали «За Отвагу». Деревенскому парнишке Васе Мочалову было всего 20 лет, когда он был представлен к награде, - сообщает «Вологодский поисковый отряд».

На торжественном захоронении присутствовали родственники солдата, которых удалось найти поисковикам.