В Череповце «Шкода» перевернулась на трамвайных путях

В Череповце «Шкода» вылетела на трамвайные пути и перевернулась. ДТП произошло сегодня около 7.30 возле дома №92 на проспекте Победы.

По данным городского отдела ГИБДД, 69-летний водитель «Нивы», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении «Шкоде», произошло столкновение. В результате иномарка вылетела на трамвайные пути и перевернулась.

30-летняя женщина, управлявшая «Шкодой», получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого предплечья. Она госпитализирована.