Новинки меховой моды представят жителям Вологды

07.11.2018 [Новости компаний]

На носу день рождения, юбилей, годовщина свадьбы или просто хочется побаловать любимую, а подарка все еще нет? Стоит посетить выставку-распродажу меха в Вологде, где широко представлены шубы от Кировской меховой фабрики. Если зайти на официальный сайт компании и найти промокод, то можно получить подарок в виде скидки 20% или беспроцентную рассрочку на 2 года.

9 – 10 ноября Дворец Спорта ул. Маршала Конева 2-В

Кировская меховая фабрика славится качественными шубами и головными уборами. Ведь где-где, а именно на севере знают толк в настоящем мехе. Тем более что компания располагает собственными зверохозяйствами и пошивочными цехами, поэтому полный контроль качества и демократичные цены гарантированы покупателям. На выставке-распродаже в Вологде можно купить:

•        шубки из норки как классического кроя и длины (А-силуэт, под пояс и без, до колена или середины икры), так и ультрамодные модели «Летучая мышь» (свободный крой в зоне подмышек), «Рубашка» (закругленный низ), «Баллончик» (низ собран на кулиску), «Свадебная» (сшита из меха снежно-белой норки);

•        из нутрии с длинным ворсом, так и из стриженых шкурок. Последний вариант делает грубоватый мех максимально пушистым, нежным и легким, при этом не снижая эксплуатационных характеристик (стриженая нутрия не боится ветра, мороза и влаги). Особенно выигрышно смотрятся нутриевые шубки с поперечным расположением меха;

•        лисица, которая представлена в черно-буром, огненном вариантах. Есть модели из финской лисы. Какой бы вариант шубки ни был выбран (с воротником-стойкой, отложным воротом или с капюшоном), в любом случае гарантируется невероятная теплота и легкость носки. О сказочной пушистости лисьего меха и говорить не стоит;

•        мутоновые шубы привлекают внимание необычностью фактуры меха и достаточно низкой стоимостью. Варианты натурального окраса (молочный, серый, шоколадный, графит) шикарно смотрятся на дамах всех возрастов и комплекций;

•        ультра модные шубки из орилага или французского кролика пленяют креативом (мех легко поддается окрашиванию даже в самые невероятные цвета, и его можно стричь).

К любой шубке в ассортименте Кировской меховой фабрики можно подобрать головной убор и даже рукавички из норки. Классические французские норковые береты, шапочки-орешки из норковых полосок, шапки-боярыни из песца, шапки-ушанки из черно-бурой лисы с помпонами – выбор огромен. В любой шапке не страшны морозы и лютые ветра.

Окунись в мир тепла и уюта от Кировской меховой Фабрики.

9 – 10 ноября Дворец Спорта ул. Маршала Конева 2-В

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