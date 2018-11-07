21-летний вологжанин посылал в соцсети девочкам-подросткам свои фото в обнаженном виде

07.11.2018 [Происшествия]

21-летний житель Вологды подозревается в развращении несовершеннолетних. Общаясь в соцести с девушками-подростками, он посылал им свои фотографии, на которых был изображен голым.

По версии следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года безработный молодой человек, переписываясь с 12-летней, 14-летней и 15-летней девочками, посылал им свои интимные фотографии.

Материалы о нарушении половой неприкосновенности малолетних поступили в следственный комитет из полиции. В данный момент в отношении вологжанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Тэги: соцсети, Интернет, разврат

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