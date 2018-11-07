Двое череповчан подрались в очереди за мясом и разбили витрину

В Череповце в супермаркете на проспекте Победы двое мужчин подрались в очереди на мясном отделе. Инцидент произошел накануне около 17 часов.

Работники магазина рассказали прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что два посетителя устроили драку и разбили витрину с товаром. Правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. Как выяснилось, 63-летний череповчанин стоял в очереди на мясном отделе. В это время стоявший впереди нетрезвый 33-летний молодой человек стал нагло приставать к другой покупательнице.

- Женщина высказала свое неудовольствие, но это еще больше его раззадорило. Мужчина вступился за покупательницу и сделал замечание молодому череповчанину. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой молодой человек разбил одну из витрин. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось также, что ранее 33-летний череповчанин многократно привлекался к ответственности за мелкие хищения, распитие спиртных напитков в общественных местах и другие правонарушения. В отношении его составлен административный материал по ст. 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества).

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