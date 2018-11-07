Двое череповчан подрались в очереди за мясом и разбили витрину

07.11.2018 [Происшествия]

В Череповце в супермаркете на проспекте Победы двое мужчин подрались в очереди на мясном отделе. Инцидент произошел накануне около 17 часов.

Работники магазина рассказали прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что два посетителя устроили драку и разбили витрину с товаром. Правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. Как выяснилось, 63-летний череповчанин стоял в очереди на мясном отделе. В это время стоявший впереди нетрезвый 33-летний молодой человек стал нагло приставать к другой покупательнице.

- Женщина высказала свое неудовольствие, но это еще больше его раззадорило. Мужчина вступился за покупательницу и сделал замечание молодому череповчанину. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой молодой человек разбил одну из витрин. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось также, что ранее 33-летний череповчанин многократно привлекался к ответственности за мелкие хищения, распитие спиртных напитков в общественных местах и другие правонарушения. В отношении его составлен административный материал по ст. 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества).

В тему: Жительницу Вологды ограбили в очереди за талончиками в зубную поликлинику на Батюшкова

Тэги: драка, пьянство, курьезы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга
Череповчанин избил трубой работника сервиса, увидев свое авто после покраски
Из-за судебного закрытия ТЦ «Кит» в Вологде 500 человек остались без работы
Вологжанин доехал утром на работу из ресторана на угнанном экскаваторе
Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет
В Вологодском районе трактор развалился на две части после столкновения с автобусом
В январе 2019 года в районах Вологодской области перестанет работать аналоговое телевидение
В Вологодской области снова сменится гарантирующий поставщик электроэнергии
Экс-главу Вологодского фонда ОМС обвиняют в превышении должностных полномочий
В Вологде открыли движение по Октябрьскому мосту
02.11.2018 [Общество]

Экс-главу Вологодского фонда ОМС обвиняют в превышении должностных полномочий

3959
0
06.11.2018 [Общество]

Строить детсад "Акварелька" в Череповце будет "Горстройзаказчик"

534
0
05.11.2018 [Общество]

Детсад на улице Строителей в Череповце обещают открыть к началу 2019 года

630
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде выступит саксофонист из Нью-Йорка Винсент Хэрринг
В Вологде на Козинцинском кладбище похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году
В Череповце «Шкода» перевернулась на трамвайных путях
Новинки меховой моды представят жителям Вологды
21-летний вологжанин посылал в соцсети девочкам-подросткам свои фото в обнаженном виде
Двое череповчан подрались в очереди за мясом и разбили витрину
Вологодский мини-футбольный клуб "Ровесник-Логасофт" завоевал серебро кубка "Золотое кольцо"
 
06.11.2018 [Общество]

«Это может быть ошибкой»: коллекционер из Вологды об арт-объекте с гармонью

1718
0
06.11.2018 [БлогоVO]

Кажется, мы что-то забыли

994
0
07.11.2018 [Обзор Прессы]

История череповецкого ветерана Игоря Назарова войдет в книгу «Лица Победы»

30
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика