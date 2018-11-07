"Дорога была сносной, пока газовики не протянули газопровод": жители Лукьяново об улице Кубинской

На улице Кубинской в Лукьяново, которую власти обещали отремонтировать в 2013 году, оказался приведенным в порядок лишь один отрезок - от улицы Кувшиновской до пересечения с улицей Михаила Поповича. На эти работы из городского бюджета потратили 16 179 580 рублей - их получило ООО "Магистраль". Сейчас жители жалуются и на состояние отремонтированного участка дороги, и на остальную ее часть, которая после дождей становится непроходимой.

О том, что в 2013 году была отремонтирована не вся улица, а лишь небольшой отрезок, Newsvo сообщили в городской администрации, когда мы по просьбе жителей сделали запрос о ремонте этой улицы:

- Согласно муниципальному контракту № 70, работы выполнялись на участке от ул. Кувшиновской до ул. М.Поповича в г.Вологде (на основании выделенных средств). Подрядчиком было ООО "Магистраль".

Скриншот с сайта ГИС Вологда. Отремонтированный в 2013 году участок обозначен синим цветом.

Между тем, городская администрация сообщала в июне 2013 года, что "Масштабные работы уже развернулись и в микрорайоне Лукьяново. Улица Вологодская готова полностью, осенью будут сданы Кубинская и Михаила Поповича". Об этом писал и Евгений Шулепов, который тогда был главой города.

Исходя из вышенаписанного, жители сделали вывод, что отремонтируют всю улицу. Однако делать работы планировали лишь на небольшом отрезке. За ремонт участка от Кувшиновской до улицы Михаила Поповича, согласно аукционной документации, "Магистрали" заплатили 16 179 580 рублей. Эта фирма была единственным участником аукциона на выполнение этих работ.

Как выяснил Newsvo, на выполнение технического надзора и контроля за качеством работ по капитальному ремонту этого участка дороги из городского бюджета было потрачено 177 975 рублей. А контролировало выполненные работы ООО "Домстрой", учредителем которой является учредитель "Магистрали" Павел Волков.

Отремонтированный участок дороги пришел в негодность во время гарантийного срока. Как указано на сайте администрации Вологды, подрядчик должен был устранить продольные и поперечные трещины и сделать ямочный ремонт на этом самом участке до 1 июня 2017 года.

Тем временем большая часть дороги остается непроходимой в период дождей, в частности, участок от ул. М. Поповича до железнодорожной линии.

- Нам, простым смертным (мамам с колясками и с детьми, школьникам и пожилым людям) остается, видимо, летать по воздуху в школу, на почту, в поликлинику. Спасибо, господа власть имущие, - написала в сентябре жительница микрорайона Лукьяново Елена, рассказывая о том, как они писали обращения по поводу состояния этой дороги.

Так, жители обратились с просьбой отремонтировать дорогу в заксобрание, там запросили информацию о дороге в администрации города. Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, что 30 августа 2018 года ООО "Магистраль" сделала подсыпку вышеназванного участка дороги, а ремонт дороги в текущем году пока не предусмотрен.

Жители говорят, что даже подсыпанный "Магистралью" участок после дождей заполняется лужами, и там все равно не пройти. Фотографии дороги были опубликованы в соцсети:

- Дорога была сносной, пока газовики не протянули газопровод в сторону д. Куралит (или Куролит - не знаю, как правильно) лет 5 назад. Именно они разворотили всю дорогу и тротуар на улице Кубинской. И по их вине он превратился в проезжую часть. А кто-то принял у них работу, очевидно, не выезжая на место. Как же иначе это объяснить? А теперь все делают вид, что ничего не знают ВООБЩЕ о существовании этого отрезка улицы. А ведь она тянется далеко за железнодорожные пути! И даже когда выкашивают траву, то этот отрезок, ведущий, между прочим, в школу № 31, остается заросшим на все лето! - рассказала Елена.

Жители продолжают ходить по инстанциям. 31 октября отправили обращение в онлайн-приемную мэра Вологды, а в начале ноября сходили на прием к депутату заксобрания Виктору Леухину и депутату гордумы Олегу Ершову.