Вологодский мини-футбольный клуб "Ровесник-Логасофт" завоевал серебро кубка "Золотое кольцо"

06.11.2018 [Спорт]

Кубкок ассоциации мини-футбола "Золотое кольцо" разыграли накануне в Волгореченске. В финальном матче вологодский клуб "Ровесник-Логафост" встречался с "Газпром-Кострома" и уступил со счетом 2:4, завоевав в итоге серебряные медали. Отметим, что в полуфинале "Ровесник-Логасофт" был сильнее "Аркада-Бинго Бум" из Ярославля, а "Газпром-Кострома" обыграл владимирский "Нейро", который в итоге занял третье место.

В этом сезоне мини-футбольный клуб "Ровесник-Логасофт", помимо Кубка и Первенства Вологодской области, планирует принять участие в Первенстве Ассоциации "Золотое кольцо" , являющимся предварительным этапом 1-ой лиги Первенства России по мини-футболу.
 

Тэги: мини-футбол

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