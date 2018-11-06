В Вологде до 30 ноября продлили прием заявок на финансирование инициатив ТОСов

06.11.2018 [Общество]
В Вологде до 30 ноября продлили прием заявок на финансирование инициатив ТОСов

До 30 ноября продлены в Вологде сроки обсуждения проектов в рамках «Народного бюджета ТОС», сообщает пресс-служба городской администрации.

У активистов каждого территориального общественного самоуправления есть дополнительные две недели, чтобы сформировать три инициативы для реализации в рамках проекта.

«От наших активных жителей поступает очень много идей. Поэтому мы приняли решение перенести сроки завершения обсуждений. Мы ждем по три инициативы от каждого территориального самоуправления до 30 ноября. Это позволит активистам микрорайонов детально проработать проекты, определить финансовые затраты и сроки реализации. Уже 1 декабря состоится общегородское голосование на территориях. Таким образом, в каждом ТОСе будет профинансирована та инициатива, которая найдет наибольшую поддержку жителей и общественников», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Старт проекту «Народный бюджет ТОС» мэр Вологды дал 10 октября. На его реализацию в 2019 году будет направлено 36 млн рублей, которые распределят между 31 ТОСом областной столицы. Суммы уже определены и варьируются от 500 тыс. до 2 млн рублей, в зависимости от количества горожан, проживающих на территории каждого ТОСа. Средства можно направить на ремонт дорог, устройство детских площадок, освещения, решение вопросов безопасности, организацию экологических мероприятий и благоустройство тротуаров, обновление общественных пространств, которые не вошли в проект «Городская среда».

1 декабря пройдет общегородское голосование, в каждом ТОСе жители сами определят, какой проект они хотели бы реализовать на своей территории. После этого разработки изучат эксперты Общественного совета Вологды. Свою оценку проектов они дадут до 28 декабря. Реализация идей запланирована до 1 октября 2019 года.

Подробную информацию о механизме реализации проекта можно получить на официальном сайте администрации города Вологды или в оргкомитете проекта по  телефону – 75-22-81.

Тэги: народный бюджет

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