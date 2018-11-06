Череповецкая "Северянка" не смогла пройти в "Финал четырех" Кубка России по волейболу

06.11.2018 [Спорт]

Со 2 по 4 ноября в Калининграде, Казани и Красноярске прошёл полуфинал Кубка России по волейболу среди женщин. 12 команды были разделены на три подгруппы, в "Финал четырех" вышел только победитель каждой из них, а также калининградский "Локомотив", который проходит в финал без предварительного отбора как команда-хозяйка "Финала четырех".

Соперниками череповецкой "Северянки" на полуфинальной стадии в группе В, игры которой проходили в Красноярске, стали краснодарское "Динамо", "Уралочка-НТМК" из Свердловской области и местный "Енисей". Череповчанки проиграли все три матча, дважды со счетом 2:3 - молодежному составу "Уралочки" и "Енисею", и один раз 0:3 - краснодарскому "Динамо". В "Финал четырех" пробился красноярский "Енисей", который одержал три победы в трех матчах.

Как итог череповецкая команда заняла последнее место в группе с двумя набранными очками.

«Перед нашей командой стоит задача успешно выступить в чемпионате России, поэтому в Череповце идет подготовка к важному домашнему туру чемпионата, а на выездной полуфинальный этап Кубка мы привезли смешанный состав. В нем волейболистки, получавшие мало игровой практики в предыдущих матчах, а также девочки из фарм-клуба», - подвел итоги турнира тренер ВК "Северянка" Кирилл Павлов.
 

Тэги: волейбол

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