Череповецкая "Северянка" не смогла пройти в "Финал четырех" Кубка России по волейболу

Со 2 по 4 ноября в Калининграде, Казани и Красноярске прошёл полуфинал Кубка России по волейболу среди женщин. 12 команды были разделены на три подгруппы, в "Финал четырех" вышел только победитель каждой из них, а также калининградский "Локомотив", который проходит в финал без предварительного отбора как команда-хозяйка "Финала четырех".



Соперниками череповецкой "Северянки" на полуфинальной стадии в группе В, игры которой проходили в Красноярске, стали краснодарское "Динамо", "Уралочка-НТМК" из Свердловской области и местный "Енисей". Череповчанки проиграли все три матча, дважды со счетом 2:3 - молодежному составу "Уралочки" и "Енисею", и один раз 0:3 - краснодарскому "Динамо". В "Финал четырех" пробился красноярский "Енисей", который одержал три победы в трех матчах.

Как итог череповецкая команда заняла последнее место в группе с двумя набранными очками.