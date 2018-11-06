Вологжанин доехал утром на работу из ресторана на угнанном экскаваторе

В Вологде полицейские раскрыли угон экскаватора-погрузчика. Трактор пропал от дома на улице Гагарина, об этом в дежурную часть сообщил его владелец.

Объявление об угнанном экскаваторе появилось также 31 октября в соцсети:

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска нашли экскаватор в районе улицы Элеваторной на следующий день. Кроме того, удалось установить личность предполагаемого угонщика. Им оказался 36-летний местный житель, он был задержан и доставлен в отдел полиции.

- Мужчина рассказал, что рано утром возвращался из увеселительного заведения. Замерз, до работы далеко, а денег на такси нет. Увидев трактор, он решил в нем погреться, а потом и доехать до работы. Открыть дверь ему удалось, подобрав ключ. Подозреваемый доехал до работы и бросил трактор, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.