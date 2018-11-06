Вологжанин доехал утром на работу из ресторана на угнанном экскаваторе

06.11.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли угон экскаватора-погрузчика. Трактор пропал от дома на улице Гагарина, об этом в дежурную часть сообщил его владелец.

Объявление об угнанном экскаваторе появилось также 31 октября в соцсети:

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска нашли экскаватор в районе улицы Элеваторной на следующий день. Кроме того, удалось установить личность предполагаемого угонщика. Им оказался 36-летний местный житель, он был задержан и доставлен в отдел полиции.

- Мужчина рассказал, что рано утром возвращался из увеселительного заведения. Замерз, до работы далеко, а денег на такси нет. Увидев трактор, он решил в нем погреться, а потом и доехать до работы. Открыть дверь ему удалось, подобрав ключ. Подозреваемый доехал до работы и бросил трактор, -  рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Тэги: курьезы, угон
Фото областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В детсаду “Аленький цветочек” в Вологде родителей попросили сдать по 2500 рублей на телевизор и другие предметы
В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга
Череповчанин избил трубой работника сервиса, увидев свое авто после покраски
Из-за судебного закрытия ТЦ «Кит» в Вологде 500 человек остались без работы
Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет
В январе 2019 года в районах Вологодской области перестанет работать аналоговое телевидение
В Вологодском районе трактор развалился на две части после столкновения с автобусом
В Вологодской области снова сменится гарантирующий поставщик электроэнергии
Вологжанин доехал утром на работу из ресторана на угнанном экскаваторе
Экс-главу Вологодского фонда ОМС обвиняют в превышении должностных полномочий
06.11.2018 [Общество]

«Это может быть ошибкой»: коллекционер из Вологды об арт-объекте с гармонью

1286
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский мини-футбольный клуб "Ровесник-Логасофт" завоевал серебро кубка "Золотое кольцо"
В Вологде до 30 ноября продлили прием заявок на финансирование инициатив ТОСов
Череповецкая "Северянка" не смогла пройти в "Финал четырех" Кубка России по волейболу
Вологжанин доехал утром на работу из ресторана на угнанном экскаваторе
В клинике "Вита" советуют начинать делать прививки от гриппа осенью
«Это может быть ошибкой»: коллекционер из Вологды об арт-объекте с гармонью
В суде Череповца пристав нашел в карманах потерпевшего боевые патроны
 
06.11.2018 [Общество]

«Это может быть ошибкой»: коллекционер из Вологды об арт-объекте с гармонью

1286
0
06.11.2018 [БлогоVO]

Кажется, мы что-то забыли

572
0
04.11.2018 [Обзор Прессы]

Как возродить дом из пепла и заработать на нем

2274
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика