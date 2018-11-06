«Это может быть ошибкой»: коллекционер из Вологды об арт-объекте с гармонью

Наталья Рюмина

Жителю Вологды Андрею Комичеву подарили гармонь, которая могла принадлежать Николаю Рубцову. Однако вологжанин высказал предположение, что поэт мог вообще не уметь играть на этом инструменте. А, значит, арт-объект с гармонью и стихами Рубцова на набережной в Вологде не имеет смысла.

От фантиков до гармони

Гипотеза Андрея Комичева не безосновательна, тем более, что он коллекционер со стажем и всегда погружен в историю того, что он собирает. На сегодняшний день это гармони.

Андрей Комичев говорит, что жизнь дает ему возможность прикасаться к чему-то особенному, постоянно ощущать чувство влюбленности и легкости. Эти ощущения он ловит, коллекционируя самые разные вещи. При этом мужчина умудряется не превращать свои увлечения в смысл жизни, вещи не владеют им.

«Мы живем не очень долго на этой земле. Второй раз в нашем обличии нас никто сюда не пригласит, наверное. Это все, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, когда это осознаешь, начинаешь очень бережно относиться к тому, что у тебя есть, радуешься каждой минуте. Не всегда это получается в силу определенных причин. Но, слава богу, я счастливый человек», - размышляет он. - Я счастлив от того, что мне удалось с чем-то соприкоснуться. Но ни одно из этих явлений не стало смыслом моей жизни, глубоким, до конца».

Сейчас Андрей Комичев собирает гармони, но до этого чем он только не увлекался. Правильнее сказать, во что только не влюблялся.

«Как-то я увидел на белом-белом снегу фантики от конфетки «Буратино». В голове отпечатались цвета: желтый, оранжевый, все это на белом фоне. Произошло открытие, какое-то очень важное для меня, я в это как-то включился».

Так Андрей начал собирать фантики, но не абы какие, а дореволюционные. Бумажки, которые обычно просто выкидываются, в его руках приобрели ценность – стали маленьким произведением искусства.

«Был период фантиков, был период дореволюционных открыток, были пуговицы, были силуэты. Сейчас вот гармони. Моя жизнь всегда наполнена каким-то смыслом. Но потом всегда встает вопрос, что с этим делать. Я расстаюсь с этим без боли, если у меня есть гармонь, которую можно продать, я продаю. Так же поступаю и с другими вещами».

Андрей достает шкатулку с пуговицами – их он когда-то собирал. Показывает пуговицы с гусарской и почтовой формы, в стиле модерн, достает солярные знаки и пуговицы с мундира наполеоновского солдата. Может быть, в этот момент он вспоминает то чувство влюбленности, которое овладело им когда-то. Но сейчас гармонь. Андрей Комичев сам играет на этом инструменте.

«Я освоил флейту, кларнет, саксофон. Ну не то чтобы освоил – научился играть. С музыкой надо дружить. Это открывает новые горизонты, это интересное занятие. Жизнь не может проходить по принципу ушел-пришел с работы. Она должна быть чем-то наполнена кроме обыденности».

Источник знаний

Обыденности в жизни Андрея Комичева точно нет, ведь он снова делает открытия и даже выдвигает гипотезы.

«Моя история гармони началась, наверное, с Альфреда Мирека. В ГДК одна из сотрудниц расчищала свой кабинет, разбирала литературу и часть книг, которые ей были уже не нужны, она раздавала. Так у меня оказалась книга Альфреда Мирека по истории гармони. Книга стала чудесным источником знаний. Там я нашел интересную информацию о Николае Смыслове, который с 1895 года изготовлял в домашней мастерской вятские и вологодские гармоники. Он придумал "Северянку" – ту, которая играет и на выдохе, и на вдохе»

Андрей Комичев достает с полок инструменты, для обывателя ничем не примечательные, с виду обычные гармони… Но вот открываются детали, и гармонь уже «играет» по-новому.

Особенно интересно то, чем украшали эти музыкальные инструменты

«Горшок и растение – это композиционное решение идет из очень древних времен. Здесь есть гармони с серпом и молотом. На некоторых гармонях обязательно инициалы. На одной гармони на крышке нет крепления. Вроде странно, а, с другой стороны, если гармонисту приходилось играть всю ночь, то в случае неполадки он просто снимал крышку, поправлял то, что надо, и продолжал играть. А есть гармонь со специальной открывашкой, пока защелку не откроешь, меха не раскроются. Встречаются и гармони, на которых нет ремня. Это говорит о чем, что сам гармонист обладал огромной физической силой. Еще одна гармонь, вроде тоже обычная, советская, на ней цветок с изображением 12 республик. Зная историю, легко понять, что 12 республик у нас было только лишь в 41 году, с Финляндией вместе».

Гармонь считается русским инструментом, это олицетворение народной культуры, это наигрыши, пляски, у всех гармоней звук разный. Но Андрей говорит, что вряд ли можно считать гармонь исконно русской, поскольку само название некоторых экземпляров, например, «Тальянка», по его мнению, говорит о том, что инструмент итальянский.

«Все, что мы видим – это не старинные гармони, это 30-е, 40-е, 50-е годы. Вообще мы являемся последними свидетелями присутствия этого инструмента. Если позвонить в любую музыкальную школу, то на баяне вас или ребенка научат играть с радостью, а вот на гармони нет».

Та самая гармонь, предположительно принадлежавшая Рубцову.

Недавно Андрею подарили гармонь, которая могла принадлежать Николаю Рубцову.

«Но мне кажется, что Николай Рубцов не умел играть на гармошке, а ему поставили памятник с гармошкой (ред. - Андрей Комичев имеет в виду арт-объект "Посидим, поокаем" с гармонью и стихами Рубцова на набережной). Это может быть ошибкой», - говорит Андрей. Он считает, что люди могли в то время просто путать гармонь с баяном. - Гармонь была в загоне в то время. Все хотели быть интеллигентами. Играть - так на пианино. Я помню те времена , когда в пунктах проката стояло пианино. И вообще гармонь часто путают с баяном. Нельзя доверять даже воспоминаниям, ведь многие люди, не понимая разницы между баяном и гармонью, писали о поэте и событиях, связанных с гармонью в его жизни, что-то привирая от себя. Принцип игры у баяна и гармони разный. А есть воспоминая и фотографии, говорящие о том, что Рубцов играл на баяне. Про гармонь говорится смутно, и создаётся ощущение, что этот инструмент поэту просто "приделали", как на памятнике-скамейке», - заключает Андрей Комичев.

В тему

Вологжанин дарит вторую жизнь старинным музыкальным инструментам