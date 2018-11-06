В суде Череповца пристав нашел в карманах потерпевшего боевые патроны

В Череповецком городском суде пристав обнаружил в карманах одного из посетителей боевые патроны. 44-летний мужчина пришел, чтобы поучаствовать в одном из заседаний в качестве потерпевшего. В тот момент, когда он проходил через рамку металлодетектора, сработал сигнал «Тревога!».

- При более тщательном осмотре судебным приставом по ОУПДС с использованием ручного металло- обнаружителя в карманах одежды череповчанина были обнаружены патрон от нарезного огнестрельного оружия и два самодельных патрона, - сообщает пресс-служба вологодского управления ФССП.

Оружия при себе у мужчины не было, однако и пронос боеприпасов в здание суда также запрещен. Потерпевший был задержан, а после окончания судебного заседания его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.