В суде Череповца пристав нашел в карманах потерпевшего боевые патроны

06.11.2018 [Происшествия]

В Череповецком городском суде пристав обнаружил в карманах одного из посетителей боевые патроны. 44-летний мужчина пришел, чтобы поучаствовать в одном из заседаний в качестве потерпевшего. В тот момент, когда он проходил через рамку металлодетектора, сработал сигнал «Тревога!».

- При более тщательном осмотре судебным приставом по ОУПДС с использованием ручного металло- обнаружителя в карманах одежды череповчанина были обнаружены патрон от нарезного огнестрельного оружия и два самодельных патрона, - сообщает пресс-служба вологодского управления ФССП.

Оружия при себе у мужчины не было, однако и пронос боеприпасов в здание суда также запрещен. Потерпевший был задержан, а после окончания судебного заседания его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: суды, приставы, патроны

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