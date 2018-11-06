В Чагодощенском районе погибла женщина, заснувшая с сигаретой

06.11.2018 [Происшествия]

В Чагодощенском районе во время пожара погибла пенсионерка, заснувшая с сигаретой. Инцидент произошел ночью 5 ноября в деревне Анисимово.

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном деревянном доме № 6 на улице Инженерной поступило d 00:26.

- В 00:43 пожарные были на месте происшествия, в 2:06 ликвидировали пожар. В 2:55 во время разборов завалов обнаружено тело 59-летней хозяйки дома. В результате пожара сгорела крыша, хозяйственные постройки. Повреждено чердачное перекрытие, стены у бани, внутренняя и наружная отделка дома. Есть эвакуированный из соседнего дома. По предварительной версии, причиной пожара стало не соблюдение правил пожарной безопасности во время курения, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, курение
Фото областного УМЧС

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