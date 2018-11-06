В Тотьме преподаватель колледжа собирает картины из бутылочных пробок

В Тотьме преподаватель местного политехнического колледжа Светлана Полягошко мастерит на даче картины из бутылочных пробок. Муж и сын помогают ей – пробивают каждую пробку гвоздем, а женщина приколачивает их к стене.

- Сегодня 539 пробок в дождик заколотила, Витя с Сашей гвозди в крышки вбивали. Осталось ещё пару раз съездить, чтобы закончить. Начала ещё 1 мая, - рассказала «Тотемским вестям» Светлана. - Благодарим всех, кто помогает, приносят и привозят пробки. Даже из Ухты, Сыктывкара, Вологды, Великого Устюга, Нюксеницы привозят мешками. Особенно хочется отметить землячку Нину Феодосьевну Богданову.

Все, кто хочет помочь художнице с пробками, могут написать ей в соцсети.