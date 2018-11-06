В церковной лавке Вологды задержали мужчину, который пытался расплатиться «дублями»

В церковной лавке на Торговой площади Вологды задержали мужчину, который попытался расплатиться за товар билетами «банка приколов». Инцидент произошел 2 ноября.

Бойцы Росгвардии прибыли на место около 11 часов утра после срабатывания «тревожной кнопки». Работник торговой точки и указал на посетителя, который пытался расплатиться за товар «липовой» банкнотой.

- Мужчина выбрал товар на сумму 2500 рублей, а в качестве оплаты протянул пятитысячную купюру. Бдительный сотрудник обратил внимание, что на банкноте вместо слова «рублей» написано «дублей», и незаметно нажал кнопку сигнализации. Бойцы Росгвардии попросили гражданина выложить все имеющиеся у него подобные «деньги», однако тот ответил, что больше купюр у него нет, откуда взялась подделка, он не знает, а сам он просто путешествует по России, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

При проверке помещения бойцы Росгвардии обнаружили на подоконнике за цветочным горшком 8 аналогичных банкнот номиналом 5000 дублей и 42 билета банка приколов по 2000 дублей, еще одна купюра в 2000 дублей была найдена за одной из витрин лавки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался находящийся в федеральном розыске с апреля этого года 44-летний житель республики Хакасия. В автомобиле мужчины правоохранители обнаружили спрятанный в сиденье пакетик с двумя серебряными крестиками. Сотрудники Росгвардии передали мужчину сотрудникам полиции. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела