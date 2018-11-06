Житель Сокола во время пьянки до смерти избил сожительницу

В Соколе перед судом предстанет мужчина, который во время пьянки поссорился с сожительницей и до смерти ее избил. Трагедия произошла в одной из квартир города летом этого года.

24 июля в подъезде жилого дома была обнаружена мертвой 44-летняя женщина. Причиной ее смерти стала травма головы.

- От входной двери в одну из квартир в направлении лестничного марша, ведущего к месту обнаружения тела женщины, следователи обнаружили следы крови, похожие на следы волочения. В квартире на диване обнаружена подушка с множественными помарками красно-бурого цвета, оказавшихся, как показала экспертиза, кровью погибшей женщины, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По подозрению в избиении женщины, приведшем к гибели, был задержан ее сожитель. Одежду мужчины изъяли и направили на исследования. Позднее эксперты обнаружили на джинсах подозреваемого следы крови потерпевшей.

- После допроса находившихся в квартире свидетелей, разошедшихся по комнатам по окончании застолья накануне, выяснилось, что подозреваемый ночью нанес женщине удары по лицу, а утром, обнаружив, что она скончалась, попытался избавиться от ее тела. Когда он вытаскивал погибшую из квартиры, его увидел один из собутыльников, тот сразу понял, что женщина признаков жизни не подает, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый признался следователям, что ударил женщину во время произошедшей из ревности ссоры, а потом уснул. То, что сожительница скончалась, он увидел уже утром и попытался избавиться от тела, но не смог.

В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем по неосторожности ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).