Александр Панасюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Вологодской области

06.11.2018 [Новости компаний]

Александр Панасюк с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Вологодской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети − очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Александр Панасюк родился в городе Мостиска Львовской области Украины, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, а также Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе − с 1995 года. Карьеру в ВТБ начал в 2006 году с позиции главного эксперта отдела по работе с пластиковыми картами филиала банка в Череповце.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Александр Панасюк обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

Тэги: ВТБ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В детсаду “Аленький цветочек” в Вологде родителей попросили сдать по 2500 рублей на телевизор и другие предметы
В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга
Череповчанин избил трубой работника сервиса, увидев свое авто после покраски
Полезная барахолка: куда в Вологде сдать одежду и обувь в помощь нуждающимся
В январе 2019 года в районах Вологодской области перестанет работать аналоговое телевидение
Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет
В Вологодском районе трактор развалился на две части после столкновения с автобусом
В Вологодской области снова сменится гарантирующий поставщик электроэнергии
Экс-главу Вологодского фонда ОМС обвиняют в превышении должностных полномочий
Администрация Вологды планирует взять в кредит 400 млн рублей
02.11.2018 [БлогоVO]

Реставрация по-вологодски

1763
1
04.11.2018 [Обзор Прессы]

Как возродить дом из пепла и заработать на нем

2010
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Чагодощенском районе погибла женщина, заснувшая с сигаретой
В Тотьме преподаватель колледжа собирает картины из бутылочных пробок
В церковной лавке Вологды задержали мужчину, который пытался расплатиться «дублями»
Житель Сокола во время пьянки до смерти избил сожительницу
Александр Панасюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Вологодской области
В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа после расставания с мужем
Строить детсад "Акварелька" в Череповце будет "Горстройзаказчик"
 
31.10.2018 [Общество]

Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет

5252
0
06.11.2018 [БлогоVO]

Невиданные, почти фантастические вещи происходят в нашей системе здравоохранения!

554
0
04.11.2018 [Обзор Прессы]

Как возродить дом из пепла и заработать на нем

2010
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика