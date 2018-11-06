Александр Панасюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Вологодской области

Александр Панасюк с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Вологодской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети − очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Александр Панасюк родился в городе Мостиска Львовской области Украины, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, а также Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе − с 1995 года. Карьеру в ВТБ начал в 2006 году с позиции главного эксперта отдела по работе с пластиковыми картами филиала банка в Череповце.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Александр Панасюк обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.