В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа после расставания с мужем

06.11.2018 [Происшествия]

В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа. Трагедия произошла в минувшую субботу, 3 ноября, во второй половине дня в доме №13 на улице Беляева.

В 16:05 в полицию позвонили очевидцы и сообщили о выпадении женщины из окна подъезда. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Череповцу. 

По нашей информации, погибшая рассталась с супругом и находилась в депрессивном состоянии.

По обстоятельствам происшествия СК РФ проводит проверку.

Тэги: выпал из окна, самоубийство

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