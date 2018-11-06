В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа после расставания с мужем

В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа. Трагедия произошла в минувшую субботу, 3 ноября, во второй половине дня в доме №13 на улице Беляева.

В 16:05 в полицию позвонили очевидцы и сообщили о выпадении женщины из окна подъезда. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Череповцу.

По нашей информации, погибшая рассталась с супругом и находилась в депрессивном состоянии.

По обстоятельствам происшествия СК РФ проводит проверку.