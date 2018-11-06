В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа после расставания с мужем
06.11.2018 [Происшествия]
В Череповце 41-летняя женщина выпала из окна шестого этажа. Трагедия произошла в минувшую субботу, 3 ноября, во второй половине дня в доме №13 на улице Беляева.
В 16:05 в полицию позвонили очевидцы и сообщили о выпадении женщины из окна подъезда. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Череповцу.
По нашей информации, погибшая рассталась с супругом и находилась в депрессивном состоянии.
По обстоятельствам происшествия СК РФ проводит проверку.
06.11.2018 [Общество]
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