Строить детсад "Акварелька" в Череповце будет "Горстройзаказчик"

ООО "Горстройзаказчик" из Череповца стало победителем еще одного аукциона на строительство детского сада в Череповце. Эта фирма была единственным участником аукциона на "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Детский сад №20 в 112 мкр." Сумма контракта - 320 987 000 рублей.

Напомним, сейчас ООО "Горстройзаказчик"также занимается реконструкцией под детский сад здания на улице Строителей, 9.

Как сообщает сайт областного правительства, детский сад «Акварелька» будет рассчитан на 420 мест. Этот объект станет вторым в Череповце, средства на строительство которого Вологодской области были выделены Министерством образования в рамках транша объемом 1,2 млрд. рублей. Транш поступил в бюджет города, именно он обозначен как источник выделения средств на детсад.

- Проектом предусмотрено строительство современного кирпичного здания, состоящего из двух блоков переменной этажности. Помимо административных, спальных и игровых помещений в учреждении будет расположен пищеблок, бассейн, спортивный и музыкальный залы. Стоимость объекта около 400 млн. рублей. В детском саду планируется открыть 18 групп, в том числе 4 - для детей до 3 лет, - сообщает пресс-служба губернатора.

Выполнение инженерных изысканий по объекту обошлось в 653 118 рублей, госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту обошлась в 778 208,82 рублей, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту - в 23 600 рублей.

Согласно контракту, детсад должен быть построен до 31 декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в сентябре в Череповце также стартовало строительство аналогичного детского сада в 144 мкр. города: