В Вологодской области на 23% увеличилось количество убийств

В Вологодской области растет количество убийств. Если в 2017 году с января по сентябрь в регионе произошло 52 убийства, то в этом году уже 64, рост составил 23,1%.

Наибольший рост убийств наблюдается в Вологде – с 9 до 14.

- Все преступления указанной категории на территории Вологды были совершены в состоянии алкогольного опьянения гражданами, находившимися на контроле в органах внутренних дел, о чем следователи СКР проинформировали УМВД России по г. Вологда, потребовав устранения недостатков в работе, способствовавших росту количества убийств, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом в регионе обеспечивается высокий уровень раскрываемости убийств - 94,6%. Одновременно с этим, с 96,4% до 100% возросла раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Раскрываемость изнасилований также составила 100%, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года, сообщает региональное следственное управление.