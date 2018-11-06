Из-за судебного закрытия ТЦ «Кит» в Вологде 500 человек остались без работы

06.11.2018 [Общество]

ТЦ «Кит» в Вологде с 6 ноября временно прекратит работу из-за нарушений пожарной безопасности. 2 ноября суд постановил закрыть торговый центр, пока они не будут устранены.

- По решению вологодского городского суда, наш торговый центр временно приостанавливает свою деятельность. Уважаемые арендаторы! За подробностями и более точной информацией обращайтесь в администрацию торгового центра. Со своей стороны мы прикладываем усилия, чтобы открыться как можно раньше! - такое сообщение появилось в официальной группе ТЦ в соцсети.

При этом около 500 человек остались без работы. Об этом Newsvo сообщили сотрдуники фирм, которые арендуют площади в торговом центре.

Как ранее сообщал Newsvo, 20 августа городская прокуратура подала иск в суд с требованием о закрытии ТРЦ. Ответчиками по иску о нарушениях в ТРЦ «Кит» выступают пять фирм - ООО "Агроторг", ООО "Альбион-2002", ООО "Краптон", ООО "Маффин 35", ООО «Регион35» – и Алексей Филиппов, который является учредителем двух последних фирм.

Все это время торговый центр работал, несмотря на то, что не во всех помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, а здание не разделено на пожарные отсеки.

Напомним, в марте посетители ТЦ также писали о трещинах в стенах и провисающем потолке из-за того, что в «Ките» надстроили еще два этажа и на последнем соорудили бассейн.

Кроме того, в Вологодский городской суд 19 апреля было направлено исковое заявление о запрете деятельности кинотеатра «Рояль-Синема» в ТРЦ «Остров». По данным областной прокуратуры, нарушения там устранены.

Тэги: пожарная безопасность, ТЦ

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