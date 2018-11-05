Детсад на улице Строителей в Череповце обещают открыть к началу 2019 года

В Череповце завершается реконструкция под детский сад здания на улице Строителей, 9. Аукцион на выполнение инженерных изысканий по этим работам был проведен еще в 2014 году. В 90-е годы там уже работал детский сад, но потом он закрылся. На повторное обустройство здания под дошкольное учреждение ушло более 70 млн рублей из городского и областного бюджетов.

Как сообщает сайт областного правительства, губернатор Олег Кувшинников поручил завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию до конца декабря 2018 года. Отметим, что согласно контракту реконструкция как раз и должна завершиться до 30 декабря. А вот получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подрядчик должен до 30 января 2019 года.

- В 90х годах прошлого века в здании располагалось дошкольное образовательное учреждение, однако в связи с резким сокращением численности детей впоследствии использовалось не по прямому назначению. В 2013 году здание было вновь приобретено в муниципальную собственность, а в 2017 начались работы по его комплексной реконструкции для соответствия современным образовательным стандартам. Общая стоимость ремонта составила почти 80 млн. рублей. На выделенные средства были выполнены работы по устройству фундаментов, кладке и штукатурке кирпичных стен. Завершаются работы по устройству полов, монтажу инженерных коммуникации. На прилегающей территории выложены дорожки к прогулочным верандам, посеян газон. Игровые площадки оборудованы турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, качелями. Особое внимание уделено вопросам безопасности: учреждение оснащено современными системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и домофонами, периметр обнесен прочным забором. Для детей с ограниченными возможностями здоровья смонтирован пандус, - сообщает сайт областного правительства.

В здании планируется открыть 5 групп на 120 мест с выделенными спальными комнатами для детей с 1,5 до 4 лет, а само учреждение сделать частью детского сада №55 «Жар птица».

Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания прошел 22 июня 2017 года. С ценой 69 255 000 рублей этот аукцион выиграло ООО "Горстройзаказчик" из Череповца (директор - Людмила Голубева). Это не намного меньше, чем начальная цена аукциона - 72 900 рублей. Вторым участником аукциона было ООО "СтройГрупп" из Москвы (директор - Игорь Киселев). Окончание выполнения работ по контракту – 30 декабря 2018 года, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 30 января 2019 года.

Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ обошелся бюджету Череповца в 116 536 рублей. Контракт был заключен 19 марта 2018 года с ООО "Проектстройзаказчик".

Как рассказала мэр города Елена Авдеева, уже проведены торги на закупку оборудования пищеблока и прачечной, поставку детской мебели, оргтехники, спортивного, музыкального и игрового инвентаря. В настоящий момент готовность объекта составляет 95%.

Как выяснил Newsvo, оборудование для пищеблока за 1 653 892,34 рублей поставит ООО "Инлаб", офисную мебель за 176 355,51 рублей - ООО "Руна" (см. список мебели в галерее), детскую мебель за 1 008 210 рублей - ООО "Лидер-ПК", оргтехнику за 66 820.97 рублей - ООО «Стилус» (в эту цену входят два принтера примерно по 12 тыс.руб. каждый, ламинатор, брошюровщик за 11 тыс. руб., офисный сейф за 14 тыс. руб. и МФУ за 29 тыс. руб.).

До 6 ноября принимаются заявки на поставку холодильника (начальная цена - 45 338 рублей) и проектора с потолочным креплением (начальная цена - 61 896 рублей).

Добавим, что аукцион на выполнение инженерных изысканий по реконструкции этого детсада прошел еще в октябре 2014 года. Кроме детского сада на улице Строителей, в тот контракт также вошли инженерные изыскания по реконструкции зданий под детсады еще по трем адресам: на ул. Ленина,124, ул. Ломоносова,55 и пр. Строителей,13а. За 1 020 641 рублей эти изыскания выполняло ООО "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий".