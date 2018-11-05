Череповчанин Артем Арефьев стал победителем Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

1 и 2 ноября в ледовом дворце "Крылатское" в Москве прошли Всероссийские соревнования "На призы московской федерации конькобежного спорта", которые одновременно являются отбором на юношеский Кубок мира.

Череповчанин Артем Арефьев, выступающий за Вологодскую область и Санкт-Петербург, стал первым на дистанции 500 метров с результатом 36,30 секунд, опередив ближайшего преследователя Павла Кияшко из Санкт-Петербурга на 12 сотых секунды. Тройку лидеров замкнул Тимур Карамов, представитель Санкт-Петербурга и Чувашии. Кроме того, Артем стал третьим на дистанции 1000 метров.

Вологжанин Николай Трусов, выступающий за Москву и Вологодскую область, завоевал серебро на дистанции 1000 метров и бронзу - на дистанции 1500 метров.

Добавим, что на днях был оглашен состав Сборной России для участия в двух первых этапах Кубка мира, которые пройдут в японских городах Обихиро (16-18 ноября) и Томакомай (23-25 ноября). Вологодскую область будут представлять Евгения Лаленкова, Артем Кузнецов и Руслан Захаров.

