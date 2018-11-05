В Вологодском районе трактор развалился на две части после столкновения с автобусом

В Вологодском районе автобус врезался в трактор. ДТП произошло накануне около 17:40 на 19 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.

По предварительным данным областного УМВД, 46-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего трактора МТЗ-82 и допустил с ним столкновение. После столкновения трактор съехал с дороги и развалился на две части.

- В результате ДТП у водителя автобуса и водителя трактора, молодого человека 1990 г.р., предварительно диагностировано сотрясение головного мозга у каждого. С подозрением на аналогичные травмы, а также с ушибами тела в медицинское учреждение направлены три пассажирки автобуса, - сообщает областное УМВД.

Напомним, что похожее ДТП произошло 15 января 2014 года на 13 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск, когда после столкновения с "Шевроле Круз" трактор переломился пополам. Тогда пострадали три человека.