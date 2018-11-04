В Вологде задержали трех мошенников, которым люди сообщили коды от своих банковских карт

В Вологде задержали трех мошенников, обманувших десятки человек. Они отправляли ложные СМС с информацией о блокировке банковских карт, после чего обманом заставляли людей назвать номер карт и код от них. Деятельность дистанционных мошенников раскрыли вологодские и московские полицейские.

О схеме, по которой действовали мошенники, рассказали в областном УМВД:

- Они рассылали жителям Москвы и Московской области смс-сообщения о блокировке банковской карты и необходимости перезвонить по номеру обратной связи. Начальные цифры номера 8-800 вызывали доверие потенциальных жертв. Разговаривая с перезвонившими по номеру людьми, злоумышленники представлялись сотрудниками банка, убеждали сообщить номер карты, коды с карты и смс-сообщений, после чего совершали хищение денег.

Мошенники звонили с территории двух областей – Московской и Вологодской. В Вологде полицейские задержали троих подозреваемых 1982г.р., 1983 г.р. и 1999 г.р., которые принимали звонки и переводили деньги. В Москве сотрудники полиции задержали мужчину1983г.р. – он рассылал сообщения о фиктивной блокировке банковских карт.

В ходе обысков в Москве и в Вологде изъяты сотовые телефоны, банковские карты и ноутбуки, которые использовались в преступной деятельности. Установлено более 50 граждан, пострадавших от действий дистанционных мошенников.

Сотрудники полиции напоминают, что сообщать коды от своих банковских карт нельзя никому, даже если вам представились сотрудниками банка. Также нельзя совершать в банкоматах операции под диктовку чужих людей.