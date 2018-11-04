Череповчане завоевали серебро в соревнованиях по спортивным танцам на колясках в Братиславе

Череповчане Наталья Викулова и Александр Ефимовский завоевали второе место в Международных соревнованиях по спортивным бальным танцам "Сup of nations 2018", который проходит в Братиславе. Наталья и Александр - участники коллектива инклюзивного танца "Ступени", который был создан в сентябре 2010 года. В труппе порядка 16 танцоров, семеро из них выступают на инвалидных колясках.

В Братиславе соревновались жители 14 стран: Бельгии, Грузии, Словакии, Украины, Чехии, Румынии, Мальты, Польши, Великобритании, Сербии, Южной Африки, Италии, Словении. Наталья и Александр были единственными представителями из России, они впервые принимали участие в этих соревнованиях, выступив в категории Showdance. Вместе с ними в Словакию поехала руководитель "Ступеней" Мария Новосельцева - она была членом жюри соревнований.

- Мы привезли номер "Навсегда". Если вы видели этот номер, то должны помнить, что вторую часть танца Саша работает на коляске, т.е. нам нужны 2 танцевальные коляски, чтобы рассказать эту танцевальную историю. И тут-то и начинается самое интересное - мы приехали с одной, тк вчера наш коллектив "Ступени" принимал участие в городском концерте и все коляски были нужны в Череповце (ну не хватает нам их). Мы ехали с надеждой, что кто-то из танцоров нам одолжит на номер свою коляску. Так и получилось - девчонки из Бельгии с готовностью одолжили нам одну коляску, но.... правда бытовую... и..... у нее нет страховочного колеса сзади. А мы-то на таких не катались никогда. Конечно, без падения не обошлось (хорошо, что на репетиции и Сашка физически не сильно пострадал))), но конечно было очень страшно на выступлении. Я стояла и думала - только не упади! Ну и по нашему времени ребята вышли на паркет в 21.00. Что тоже очень сложно. Но несмотря ни на что они справились!!!! - поделилась эмоциями от соревнований Мария Новосельцева.

Добавим, что в Братиславу Наталья, Александр и Мария ехали из Москвы. Там коллектив "Ступени" принял участие в Международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance. Череповецкие танцоры завоевали две победы: в номинации "Современный танец (коллективы)" и в номинации "Эстрадный танец (пары)" с номером "Навсегда" (Наталья Викулова и Александр Ефимовский).