Экс-главу Вологодского фонда ОМС обвиняют в превышении должностных полномочий

Экс-главу территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирину Симкину подозревают в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено в июле этого года, однако областная прокуратура сообщила о нем только сейчас.

По версии следствия, бюджет фонда не досчитался около 100 млн рублей.

- Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с причинением ущерба бюджету фонда в результате недоначисления штрафных санкций к АО «СОГАЗ-МЕД» в размере свыше 100 млн. рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Правда, в прокуратуре не смогли объяснить суть процедуры наложения этих штрафных санкций.

Кроме того, прокурорская проверка обнаружила нарушения законодательства и в деятельности череповецкого филиала АО «СОГАЗ» в Вологодской области.

- Установлено, что в ходе осуществления страховой деятельности страховщиком использовались правила страхования и формы договоров добровольного страхования, не соответствующие требованиям законодательства, а именно: отсутствовали условия о возврате страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора, - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге руководителю АО «СОГАЗ-МЕД» внесено представление об устранении нарушений закона; материалы проверки направлены в Роспотребнадзор, чтобы привлечь виновных к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей).

Напомним, АО «СОГАЗ-МЕД» - это страховая компания, которая оформляет полисы ОМС для вологжан. Именно в эту компанию могут обращаться пациенты с вопросами, связанными с получением медицинской помощи в системе ОМС.