Истории из жизни семей двух городских купцов расскажут в Вологде

Истории из жизни двух вологодских купеческих семей расскажут на встрече в «Доме купца Самарина» в Вологде. 3 ноября перед посетителями музея выступят наследники семей Девятковых и Воденко.

В XIX веке в Вологде существовал пивоваренный завод «Новая Богемия», владельцем которого в 1888 году стал предприниматель, купец 2-й гильдии Иван Осипович Воденко. В особенности его производство славилось пивом и портером: на Вологодской кустарной и сельскохозяйственной выставке в 1910 году за эту продукцию завод отмечен большой серебряной медалью. Кроме того, «Новая Богемия» выпускала солод, минеральные и фруктово-ягодные воды.

К тем же временам относится деятельность купеческой семьи Девятковых. В XIX – начале XX веков они владели вологодской экипажной мастерской. Их деятельность была известна и за пределами Вологодской губернии. Например, в 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде летний и зимний экипажи мастерской отмечены серебряной медалью.

- В субботу для гостей «Дома купца Самарина» выступит Татьяна Громова – внучка Веры Ивановны Воденко и Фёдора Владимировича Девяткова. Слушатели узнают историю нескольких поколений её семьи. Также Татьяна Владимировна покажет семейные фотоальбомы, в том числе с фотографиями времён Первой мировой войны и путешествия по странам Азии в 1914 году, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Встреча состоится в 16 часов по адресу Советский пр-т, 16 а. Программа «Мост в прошлое», в рамках которой пройдёт беседа, начнётся в 14:00. 3 ноября, в «Ночь искусств», филиал работает до 19:00.

Вход на мероприятие по музейным билетам. Необходима предварительная запись: (8172)72-43-11.