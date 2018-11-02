Череповчанин избил трубой работника сервиса, увидев свое авто после покраски

02.11.2018 [Происшествия]

Череповчанин избил работника сервиса трубой, когда увидел свое авто после покраски - поменялся оттенок цвета машины. Инцидент произошел в одном из автосервисов на Северном шоссе.

В автосервис обратился владелец автомобиля марки "Шевроле". Мужчина принес с собой колеровку краски и заказал покраску автомобиля. Автомеханик предупредил заказчика, что он не берет на себя ответственность за то, как поведет себя краска. Однако мужчина настоял на услуге, оставив автомобиль в сервисе, а сам уехал в командировку. Вернувшись, он пришел забрать автомобиль и увидел, что оттенок машины поменялся.

Между заказчиком и работником сервиса вспыхнул конфликт, в результате которого владелец машины схватил металлическую трубу, подвернувшуяся под руку, и стал наносить автомеханику удары.  Мастер автосервиса получил перелом плеча и лучевой кости и был госпитализирован. Характер травм оценили как средний вред тяжести здоровья.

В отношении владельца машины возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), рассказали в пресс-службе УМВД по Череповцу.

Тэги: нападение, автомобили

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