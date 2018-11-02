В Череповце из собственной квартиры пропал пенсионер

02.11.2018 [Происшествия]

Поисково-спасательный отряд "Ты не один" ведет поиски 78-летнего Константина Сергеевича Сидоренко, проживающего в доме №25 на улице Любецкая. Сегодня с 7 до 8 часов соседи обнаружили дверь в его квартиру открытой. Самого хозяина дома не оказалось.

Приметы: рост 165-170 см, серые глаза, седые волосы. Был одет: (предположительно) темная куртка, темные брюки, кожаная темная кепка.

Кроме того, в Череповце ищут 35-летнюю Александрину Владимировну Жерякову. Она ушла из дома №4 на улице Моченкова 21 октября. 26 октября женщина выходила на связь с родственниками и сообщила, что она в Москве. Больше на связь она не выходила.

Приметы: рост 155 см, серо-голубые глаза,  светло-русые волосы до плеч. Особые приметы: навязчивые телодвижения, подергивания рук, подпрыгивание.

Была одета: серый шарф -хомут, розово-сиреневая куртка, ( внутри ярко-розовый мех), или черная кожаная куртка , черные или коричневые сапоги ботфорты, серые лосины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Константина Сидоренко или Александрины Жеряковой, просят позвонить по телефону: 102 - полиция, 8-911-505-68-98 - волонтеры.

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