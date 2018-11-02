В Череповце 10-летний мальчик на самокате попал под колеса машины на "зебре"

02.11.2018 [Происшествия]
В Череповце 10-летний мальчик на самокате попал под колеса машины на "зебре"

В Череповце 10-летний мальчик на самокате попал под колеса "Форд Фьюжн". ДТП произошло накануне вечером на регулируемом пешеходном переходе рядом с домом №82 на Октябрьском проспекте.

 41-летний водитель автомобиля марки "Форд Фьюжен" совершил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному пешеходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда ребенок получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

- Там у нас многополосный переход: четыре полосы с одной стороны и четыре с другой. Пешеходы доходят до середины, там разделительный газон. Стоят, ждут и дальше снова переходят, когда для них для этой стороны загорится зеленый сигнал. Наезд на мальчика произошел на втором пешеходном переходе,- рассказала старший инспектор ГИБДД Череповца Анна Залюбовская.

По словам водителя, он не заметил, как мальчик выехал из-за машины, которая стояла в крайней левой полосе для поворота налево.

- С его показаний получается, что ребенок начал движение, когда ряд машин, которые, так скажем, ждут стрелочки для поворота налево, стоял.  Водитель, который наехал на ребенка, двигался в прямом направлении по Октябрьскому проспекту в сторону Октябрьского моста,  - дабавила старший инспектор ГИБДД Череповца Анна Залюбовская.

Должен ли был мальчик слезть с самоката при переходе через дорогу, в ГИБДД почему-то назвали спорным вопросом:

- По правилам, насколько я знаю, в ПДД написано, что на велосипеде надо спешиваться. Самокат и ролики считаются как механические транспортные средства и спешиваться не надо. Но дознаватели говорят, что и на самокате тоже необходимо спешиваться. То есть ребенок должен был слезть с него и идти рядышком. Спорный вопрос. На данный момент все обстоятельства ДТП уточняются, в результате чего будет вынесено правовое решение.

ПДД РФ п. 1.2

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)

 

Тэги: ДТП, самокаты
Фото Кристины Семеновой из группы ДТП Череповца в соцсети ВКонтакте

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